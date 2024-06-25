مودي يزور روسيا الشهر المقبل

ذكرت تقارير إعلامية هندية وروسية ومسؤول روسي اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي روسيا، وستجرى الزيارة على الأرجح خلال يوليو المقبل.

وقال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يمكنني أن أؤكد أننا نستعد لزيارة رئيس الوزراء الهندي."

ولم يحدد المستشار موعدا للزيارة، لكن وكالة الأنباء الروسية "تاس" أفادت بأنه من المقرر أن تتم يومي الثامن والتاسع من يوليو.

ولم يرد تأكيد من الحكومة الهندية، لكن وكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه يتم دراسة زيارة مودي لموسكو في أوائل يوليو.

وستكون زيارة روسيا ثاني رحلة خارجية يقوم بها مودي بعد إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري. وكانت أول زيارة له إلى إيطاليا في منتصف يونيو لحضور قمة مجموعة السبع.

ويشير خبراء إلى أن توقيت زيارة رئيس الوزراء الهندي لروسيا يوضح الأهمية التي تعلقها دلهي على العلاقات مع موسكو.

وتتخذ الهند موقفا محايدا بشأن الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا. وستكون هذه أول زيارة لمودي إلى موسكو منذ غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، حيث زارها من قبل في 2019.