النائب ضياء الدين داوود: حكومة مدبولي أتعست المصريين ومررت عليهم عيشتهم

انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أداء الحكومة بشأن إدارة ملف الكهرباء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار»، ردًا على سؤال حول تقييمه لأداء الحكومة في أزمة الكهرباء وانقطاع التيار المتكرر.

وقال داوود: «الشعب المصري خلاص شاف حكومة اعتادت واستسهلت الكذب على المصريين.. واعتادت أن تضللهم وتعطيهم بيانات غير صحيحة تضر بالاقتصاد الوطني»، معتبرا أن: «هذه الحكومة أساءت استعمال موارد الدولة».

وتساءل: «أليست هذه هي الحكومة التي أعلنت منذ سنوات أننا أصبحنا نمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز في شرق المتوسط؟ وأن لديها خططا طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلي والصناعة والمتطلبات المنزلية؟ وأننا سيكون لدينا فائض نصدره للخارج؟ أليست هذه هي الحكومة التي ذهبت للتعاقد على أكبر محطات لإنتاج الكهرباء بالغاز من شركة سيمنز؟».

وواصل حديثه بسؤال استنكاري: «من الذي أعلن بيانات حقل ظهر؟ ومن الذي تعاقد؟ ومن الذي قال خلال هذه السنوات؟ ومن الذي يواصل الكذب على الشعب المصري، وخلى حياة الناس نار في ظل موجات حرارة شديدة لم تعتاد عليها مصر».

وتساءل عن جدوى خطوة إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تراكم المشكلات، قائلا: «الدكتور مصطفى مدبولي هو من صرح في عام 2023 أن مصر ستصل للاكتفاء الذاتي من المحروقات، وهو من وصل بدين مصر إلى تريليونات بين ديون داخلية وخارجية، ثم يجدد تكليفه مرة ثانية! ماذا سنحصل على نتائج بعد هذا، ما هو الفائدة من تكليف الدكتور مصطفى مدبولي وهو يعجز هو وحكومته عن حل أي من المشاكل المتعلقة بحياة المصريين!».

واستشهد بمعاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء قائلا: «المصريون يستغيثون بنا ليل نهار، والمرضى على أسرتهم غير قادرين على الحصول على الأكسجين، وطلبة الثانوية العامة مش عارفين يذاكروا وعندهم امتحانات يومية، أنهي بلد تقول هذا! من المسئول عن ذلك، هذه الحكومة التي التعيسة أتعست المصريين ومررت عليهم عيشتهم، الحل أن ترحل هذه الحكومة وتأتي حكومة كفاءات وتكلف ناس قاردة على حماية هذا البلد».