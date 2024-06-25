شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الافتتاح الرسمى لمصنع "سرايا اليابانية الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي" بالمطور أوراسكوم للمناطق الصناعية بمنطقة السخنة المتكاملة، بحضور أوكا هيروشى، سفير اليابان بالقاهرة ويوسوكى سارايا، رئيس مجلس إدارة شركة سرايا، وعدد من قيادات المنطقة والمطور الصناعي.

يعد مصنع "سرايا الشرق الأوسط" أحد أهم الاستثمارات اليابانية بمصر، ويمتلك 4 خطوط إنتاج لتصنيع منتجات ومستلزمات التعقيم ومستحضرات التجميل الطبيعية، وتعبئة السكر الطبيعي خالي السعرات الحرارية "لاكانتو"، واستخلاص زيت الجوجوبا الذي يُصدر لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية، ويقع المصنع بمرحلتيه على مساحة 20 ألف متر، باستثمارات نحو 12 مليون دولار.

وأكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لديها العديد من أوجه التعاون المشترك مع الجانب الياباني التي تتضمن رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد مع التحالف الياباني الفرنسي "تويوتا تسوشو بولوريه إن واي كيه"، معربًا عن سعادته بافتتاح خطوط الإنتاج الأربعة لمصنع سرايا بمنطقة السخنة المتكاملة، التي تشهد تواجد عدد كبير من الاستثمارات في القطاعات المستهدف توطينها والتي تشمل العديد من دول العالم منها اليابان.

وأشار إلى الجولة الترويجية الناجحة لوفد المنطقة للعاصمة اليابانية طوكيو العام الماضي لجذب الاستثمارات، والتي التقى خلالها نحو 100 شركة يابانية في قطاعات متنوعة أبدت رغبتها في ضخ استثمارات لها بالمنطقة الاقتصادية الفترة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية في القطاعات المستهدفة.

من جهته أعرب السفير الياباني عن سعادته بحضور افتتاح أحد المصانع اليابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تمثله من إحدى صور الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، مؤكدا حرص بلاده على دعم وتطوير هذه الشراكة مع مصر في مختلف المجالات والتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منظمة الجايكا اليابانية لتعزيز تواجد الاستثمارات اليابانية بالمنطقة الاقتصادية لما تمثله من مركز استراتيجي هام ووجهة عالمية للاستثمار وبوابة لقارة إفريقيا.

فيما أوضح يوسوكي سارايا، أن شركة سرايا اليابانية بدأت ضخ استثماراتها في مصر منذ عام 2018، من خلال تقديم الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا اليابانية في مجالات التعقيم والصحة العامة والتجميل، مؤكدًا أن إنشاء مجمع المصانع الأول للشركة في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيكون بمثابة قاعدة تصديرية لمنتجات الشركة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بأربعة خطوط إنتاج على مساحة 8 آلاف متر مربع كمرحلة أولى.

ونوه سارايا، بتنسيق الشركة التنسيق مع المطور الصناعي والمنطقة الاقتصادية لتنفيذ المرحلة الثانية بخطي إنتاج إضافيين لقفازات اللاتكس المعقمة، ومنتجات الشيكولاتة السائلة والشيكولاتة المخصصة للحميات الغذائية على مساحة 12 ألف متر، موضحا أن شركة سرايا تتواجد فيما يقرب من 50 دولة حول العالم وتسعى للتوسع في مصر.