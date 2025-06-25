قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هجوم بلاده على المنشآت النووية في إيران كان دقيقا وناجحا جدا.

وأضاف في كلمة له على هامش قمة الناتو في لاهاي، أن الضربات الأمريكية نجحت في تأخير البرنامج النووي الإيراني لعدة سنوات مستندًا في ذلك لما أعلنته هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية.

وعبر عن رفضه للتقارير التي وردت في وسائل إعلام أمريكية شككت تشكك في نتائج الضربات الأمريكية في إيران، واصفًا تلك التقارير بأنها كاذبة.

ولفت إلى أن الهجوم الأمريكي تضمن إطلاق 30 صاروخا انطلقت من الغواصات الأمريكية، ما أدى إلى تدمير الأهداف بدقة.

وأكد أن بلاده استهدفت المواقع النووية الإيرانية قبل أن تتمكن طهران من نقل أي مواد نووية من تلك المنشآت.

وأشار إلى أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف الحرب بعدما واجهتها إجهادًا كبيرًا خلالها، مستبعدًا أن تقدم أي منهما على مهاجمة الأخرى بعد اليوم.

ونوه بأن 52 طائرة إسرائيلية كانت متجهة إلى إيران لترد على ما ظنوا أنه انتهاك لوقف إطلاق النار من قِبل طهران لكنه طلب منها العودة.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.