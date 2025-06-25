 الأهلي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 5:22 م

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، عائدة من أمريكا، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا.

جاء قرار الجهاز الفني للأهلي لمنح اللاعبين الراحة الكافية قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من الدور الأول بعدما جمع نقطتين في المجموعة الأولى بتعادله مع إنتر ميامي بدون أهداف، ومع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4.

في المقابل خسر الفريق مباراة واحدة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

وانتعشت خزينة الأهلي من المشاركة في مونديال الأندية بحوالي 9.5 مليون دولار، تمثل مكافأة المشاركة في البطولة، ومليون دولار عن كل تعادل للفريق.


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