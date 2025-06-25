اعتبر عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا تييري مارياني أن اتفاقية دول "الناتو" لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي، "مادة إعلانية بحتة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستوافق على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، قال مارياني: "لا، هذا غير واقعي، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون إعلانيا بحتا. لننظر فقط إلى وضع فرنسا: هل نستطيع زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي؟ نحن غير قادرين حتى على تحقيق أي وفورات".

وأشار مارياني إلى أن "المزيد والمزيد من الدول بدأت تدرك أن ما يسمى بالتهديد الروسي غير موجود"، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.

وأوضح: "يتحدثون عنه فقط، ولكن في الواقع لا أحد يصدقه. برغبتهم في تضليل المواطنين، انتهى الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى تضليل نفسه، باقتناعه بوجود تهديد روسي، بينما معظم الدول لا تصدق بوجوده، وهذه مشكلة اليوم أيضا. كلما توجهنا غربا، يصعب إقناع الدول بضرورة زيادة الميزانية الدفاعية لأنها لا ترى أي تهديد."

وأعلن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته يوم الاثنين أن قمة الحلف في 24-25 يونيو في لاهاي ستتخذ قرارا بزيادة الإنفاق الدفاعية إلى مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.