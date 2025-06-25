وكالة أنباء الأناضول ترصد مبان استهدف فيها علماء نوويون في طهران

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رصدت وكالة الأناضول مبانٍ في حيي جيشا ومرزداران بالعاصمة الإيرانية طهران تعرضت لغارات بمسيرات إسرائيلية استهدفت علماء نوويين إيرانيين.

وقُتل 11 عالما نوويا في العدوان الذي شنته إسرائيل على إيران في 13 يونيو واستمر لمدة 12 يوما وانتهى بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار صباح أمس الثلاثاء.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها الأناضول من مسئولين أمنيين، يُعتقد أن معظم الهجمات نُفذت بواسطة طائرات مسيرات صغيرة محملة بمتفجرات تم التحكم بها من قبل عملاء إسرائيليين داخل إيران.

وقام فريق الأناضول بتصوير المباني التي استُهدف فيها العلماء النوويون في حيي جيشا ومرزداران.

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، فيما أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.