رئيس لبنان: احتلال إسرائيل التلال الخمس يعرقل استكمال انتشار الجيش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبناني، قال عون، إن «التمديد لليونيفيل يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية».

وأعرب عن أمله في دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لضمان إنجاز التمديد لقوات حفظ السلام في موعده المحدد».

ونوه أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها، لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود».

وأضاف: «حيثما انتشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني، جرى تطبيق قرار الدولة بحصرية السلاح، وتمّت إزالة جميع المظاهر المسلحة».