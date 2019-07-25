فلافيو يهنئ الأهلي بدرع الدوري

حرص الأنجولي أمادو فلافيو نجم الأهلى السابق مشاركة جماهير الفريق الأحمر فرحة التتويج ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 بتاريخ القلعة الحمراء.

وكتب فلافيو المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق بيترو أتلتيكو الأنجولي عبر حسابه الخاص على "إنستجرام:" مبروك للنادى الأهلى فوزه بلقب آخر".

وتوج الأهلي رسميًا بلقب الدوري الممتاز لموسم 2018 – 2019، بعد فوزه أمس الأربعاء على المقاولون العرب 3 – 0، ليحسم البطولة لصالحه بفارق 5 نقاط قبل ملاقاة الزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة القمة التي ستقام على ستاد برج العرب بالجولة الأخيرة من منافسات المسابقة المحلية.