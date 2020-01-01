محافظ بني سويف يعدل قراره بشأن وقف تراخيص البناء لمدة ٦ أشهر

أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، قرارا بتعديل قراره السابق رقم ٦٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن وقف تراخيص البناء بالمحافظة ليكون؛ وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمـال البنـاء أو توسـعتها أو تعليتهـا أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة وذلك بمدينتى بنى سويف والواسطى لمدة سـتة أشهر اعتبارا من ٢٤ مايو ٢٠٢٠ على أن يستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومي.

ونصت المـادة الثانية من القرار على وقـف اسـتكمال أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجارى تنفيذها بالمدن على مستوى المحافظة لحين التأكد من توافر الاشتراطات

البنائية والجراجات.

فيما نصت المادة الثالثـة على أن تشكل لجان من الجهات المعنية للمرورعلى كافة أعمال البنـاء الصادر لها تراخيص وجاري تنفيذها بالمدن، للتأكد من تـوافر الاشتراطات البنائية والجراجات ويعد تقرير لكل حالة على حدة يعرض على رئيس الوحدة المحلية المختص للاعتماد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدءعمل اللجنة ويعرض علينا ما اتخذ من إجراءات حيال المخالفات التي يسفرعنها الفحص ويسمح باستكمال أعمال البناء للحالات التي لا يوجد بها مخالفات.

وكلف القرار المسئولين بالوحدات المحلية متابعة أعمال البناء للتأكد من اتخاذ كافة التدابيرالاحترازية على القائمين بتلك الأعمال للحد مـن انتـشار فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود مخالفات.