نرويجي يزعم تحقيق رقم قياسي جديد في أداء أغاني ألفيس بريسلي بدون توقف

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زعم رجل نرويجي اليوم السبت أنه حقق رقما قياسيا عالميا بأداء أغاني إلفيس بريسلي بدون توقف لمدة 50 ساعة و50 دقيقة و50 ثانية.

حقق كيل هينينج بيورنستاد، المعروف بكيل إلفيس، الرقم القياسي في حانة في وسط أوسلو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي).

وقال كيل 52 عاما بعد إنهاء الغناء الماراثوني: "لن أفعل هذا مرة أخرى ".

وبدأ محاولته صباح الخميس وبثتها صحيفة "في جي"، التي تصدر في أوسلو بين جهات أخرى، عبر الانترنت.

وتناوب كيل إلفيس على الجلوس والسير حول المسرح، وعندما أنتهى من البوم الأغاني، بدأ من جديد.

وكان المغني الألماني توماس "كورتيس" جيتيه في 2004 قد حقق الرقم القياسي في غناء أغاني ألفيس بريسل لمدة 43 ساعة و11 دقيقة و11 ثانية، واعترفت به موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وسوف تستخدم عائدات أحدث الإداء الغنائي الماراثوني لتمويل مستشفى للاجئين في ميانمار.

وكان هناك خبير تغذية وطبيب يتابعان بيورنستاد الذي كان يحصل على مياه دافئة مضافا إليها عسل وليمون بانتظام. وكان يحصل أيضا على عصائر فاكهة وكان يُسمح له بالحصول على استراحة خمس دقائق كل ساعة. وكان يمكنه تجميع عدد الدقائق لاستراحة أطول.