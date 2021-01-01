ثنائي هجومي للإنتاج أمام الأهلي

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أعلن أحمد كشري، المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها في السابعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 24 لبطولة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الإنتاج كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد يحيى.

خط الدفاع: طارق أبو العز، محمد الشبيني، معاذ الحناوي، علاء سلامة.

خط الوسط: غنام محمد، إسلام جابر، محمد سوستة، إبراهيم عبدالخالق.

خط الهجوم: مصطفى البدري، أمادو نياس.

دكة البدلاء: «أحمد بوسكا، محمد مازوكا، علي فتحي، حميد ماو، مصطفى الجمل، أحمد علي، محمود وجيه- عبدالرحمن شيكا، محمد وجيه»