قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عادة ما تقيم المعارض في المناطق الساحلية بأشهر الصيف، خاصة وأن التضامن تعهد بأن تزور المعارض كل محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن اختيار مدينة العلمين لإقامة معرض ديارنا يرجع لأنها مدينة جديدة في منتهى الرقي وتجمع بين عدد كبير من القرى السياحية التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

وذكرت أنها السنة الثانية على التوالي لإقامة معرض ديارنا، موضحة أنه استمر لمدة أسبوعين العام الماضي، وسيستمر لمدة شهر هذا العام لتشجيع جميع المنتجين للمشاركة، وإتاحة الفرصة أمام المصيفين لزيارة المعرض، خاصة بعد انخفاض أعداد فيروس كورونا.

وأشارت على إقامة المعرض بقرية مارينا 5 والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار، فضلًا عن أنه يتم التسويق له في جميع القرى السياحية المجاورة لإتاحة الفرصة للمصيفين للاطلاع على منتجات المحافظات الأخرى.

ويُشار إلى أن الفعاليات تتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الآرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة والألابستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

