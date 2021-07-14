بكري عن التعديل الوزاري المحتمل: الرئيس السيسي فقط هو من يعلم كل شيء

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه لم يثبت حتى الآن إجراء تعديل وزاري يوم الثلاثاء المقبل كما تردد، مؤكدًا أن هناك دعوة لاجتماع في المجلس في ذلك اليوم دون إعلان جدول أعمال، وهو ما قاد الكثيرين لتوقع إجراء تعديل وزاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن إجراء تعديل وزاري يمثّل سنة الحياة، موضحًا أن التعديل قد يتم في أي وقت سواء اليوم أو بعد أسبوع أو شهر.

وفيما شدد بكري على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذي يعرف كل شيء في هذا الملف، إلا أنه أكد أن كل المؤشرات تفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيواصل معاهم على رأس الحكومة.

وكان مصدر برلماني، قد توقع في تصريحات لـ«الشروق»، إجراء تعديل وزاري في حكومة مدبولي يوم الثلاثاء المقبل، وعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب للموافقة عليه.

في سياق متصل أيضًا، توقعت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأمينة المرأة في حزب مستقبل وطن بسوهاج، إجراء تعديل وزاري خلال الأسبوع الجاري، بجانب إجراء حركة تغيير في المحافظين.