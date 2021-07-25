مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة في أخميم بسوهاج

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 100 بدائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بانقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 100 في اتجاه قنا، بدائرة المركز.

انتقل ضباط البحث الجنائي، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "صابر م." 45 عامًا، يقيم بدائرة مركز المنيا، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح متفرقة في الجسم.

تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.