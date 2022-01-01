عمرو حمزاوي: الجماعة الوطنية لا تشمل الإخوان بسبب تحريضهم على العنف وإراقة الدماء

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج كارنيجي للشرق الأوسط، إن جميع الأطراف المشاركين في الحياة السياسية في مصر تحتاج المراجعة، دون حديث عن جماعة الإخوان ضمن أطراف الحياة السياسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد: "الجماعة الوطنية لا تشمل الإخوان الذين حرضوا على العنف وأراقوا الدماء".

وتابع: "نريد وطنا فيه عدالة تحترم الرأي والرأي الآخر، وتحقق المواطنة والحقوق السياسة وتتجه دائما للتنمية الاجتماعية والسياسية".

وعبر حمزاوي، عن حزنه خلال السنوات التي قضاها خارج مصر، متابعا: "الغربة فرضت على عائلتي حياة مشتتة، عشت في أمريكا وأولادي في المانيا ومصر وعشت حياة مشتتة خلال فترة غربتي".

وتابع: "قضيت العام الأخير كأب يعول أبناءه الثلاثة وكنت مسئولا عنهم واعتبر هذا العام أفضل عام في حياتي وأعدت اكتشاف أبنائي فيه".