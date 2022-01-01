رئيس وزراء الأردن لكرم جبر: دور مهم لإعلام البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية

الشّبول: نتطلع لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الإعلامي وإطلاق مبادرات مشتركة لضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي



جبر: السيسي يؤكد دائما أن الأمن القومي الأردني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري





استقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، والوفد المرافق وبحضور وزير دولة لشؤون الإعلام في الأردن فيصل الشبول ، وضم الوفد كلا من مدير مركز الاهرام للدراسات الدكتور محمد فايز فرحات والمدير التنفيذي لمجموعة الشركة المتحدة المهندس حسام صالح.



وأكد رئيس الوزراء الأ{دني على العلاقة الاستراتيجية التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي تجسدها علاقات الاخوة بين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتعاون بين حكومتي البلدين والتمازج بين الشعبين الشقيقين .



كما أكد الدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة التعاون بينهما والتعبير عن مواقفهما المتطابقة إلى حد كبير تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، لافتًا إلى المشاعر الإيجابية والصادقة التي تعبر عنها وسائل الإعلام المصرية تجاه الأردن والعلاقات بين البلدين .



من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإعلامية وتبادل الخبرات والتجارب تحقيقا لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



كما استقبل وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشُّبول، اليوم الإثنين، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء كرم جبر.



وأكد الجانبان خلال اللقاء عُمق علاقات التَّعاون الاستراتيجي الوثيق بين الأردن ومصر، التي تحظى برعاية مستمرَّة واهتمام وتوجيه مباشر من الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال الشّبول، إن توجيهات الملك عبد الله الثاني تؤكد دوماً ضرورة الإبقاء على العلاقات مع مصر الشقيقة في إطارها المتميز على جميع الصُّعُد، وأن يكون التنسيق والتعاون دائماً في أعلى مستوياته، مؤكداً: "أولوياتنا واحدة، وتعاوننا واحد، وآفاقنا لا حدود لها".



وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك والتقارب الكبير في وجهات النظر بين البلدين الشقيقين حول مختلف القضايا، خصوصاً المواقف المتطابقة حيال القضية الفلسطينية والقدس، وأطر التعاون المشترك التي تتم على المستوى الثنائي أو من خلال المبادرات العربية المشتركة.



وأعرب الشّبول، عن تطلعه إلى تعميق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، سواء على مستوى المؤسَّسات الإعلامية الرسمية، أو على صعيد إطلاق مبادرات مشتركة لضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي والحد من الربح الفائت على وسائل الإعلام من سوق الإعلان، مشيرًا إلى الجهود التي تُبذَل في إطار جامعة الدُّول العربيَّة في هذا الصدد.



بدوره قال جبر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دوماً على أن الأمن القومي الأردني جزء لا يتجزَّأ من الأمن القومي المصري، وعلى ضرورة تدعيم العلاقات بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات.



وثمن جبر، وقوف الأردن الدائم إلى جانب مصر ودعم مواقفها، انطلاقاً من علاقات التوأمة والتآخي التي تربط البلدين الشَّقيقين، مشيراً إلى سعي قيادتيهما الحكيمتين الحثيث والدَّائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد جبر، في إطار التعاون والتنسيق الإعلامي، ضرورة توطيد التعاون الإعلامي بين البلدين ضمن فريق مشترك للتَّعامل مع أيّ قضايا أو موضوعات تهمُّ الجانبين، ليُضاف ذلك إلى التَّعاون الوثيق بين المؤسَّسات الإعلاميَّة الرَّسميَّة في البلدين.



ويأتي اللقاء على هامش الاجتماعات الإعلاميَّة العربيَّة التي تستضيفها المملكة بدءاً من يوم غد الثلاثاء، وتنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية / قطاع الإعلام والاتصال – إدارة الأمانة الفنيَّة لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون والتَّنسيق مع الهيئة العربيَّة للبثّ الفضائي.