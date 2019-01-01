 بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى أكثر من خمسة ملايين لاجئ - بوابة الشروق
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بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى أكثر من خمسة ملايين لاجئ

أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 10:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 10:45 ص

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى أكثر من خمسة ملايين لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة -وفقا لراديو بولندا اليوم الاثنين- أن البلاد استقبلت أمس الأحد، نحو 22 ألفا و600 لاجئ وافد من أوكرانيا، مقابل 23 ألفا و900 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر 1ر3 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا، وذلك منذ فبراير الماضي.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.


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