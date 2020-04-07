قوى الحرية والتغيير: هدفنا إيقاف الحرب وإعمار السودان

قالت قوى الحرية والتغيير السودانية، إنَّ «الهدف الأساسي من المؤتمر الذي جرى عقده في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحرب في السودان، وإحلال السلام وإنقاذ المواطنين».

وذكرت خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنَّ السودان يمر بظرف دقيق، موضحة أنهم «ناقشوا سُبل وقف الحرب وبناء جبهة مدنية من أجل بناء الدولة».

وأشارت إلى أنَّ «السودان يعيش تجرب قاسية»، آملين أن «يخرج منها، خاصة أن الحرب بكل خسائرها وضعت البلاد أمام واقع جديد، ويجب أن تنتهي عبر مرحلة انتقالية».

وانطلقت في القاهرة، أمس الاثنين، اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي القيادي، التي تستمر على مدى يومين، لمناقشة سُبل إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة.

يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، التي دخلت يومها الأول بعد المئة.