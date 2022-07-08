حازم إمام يكشف حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رحيل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، وذلك من أجل تدريب أحد الأندية السعودية.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: «بالفعل، فيتوريا تلقى عرضا مغريا من ناد سعودي منذ شهرين، هو مطلوب دائما بفضل إنجازاته مع نادي النصر».

وأضاف: «فيتوريا مدرب محترم، وأثق أنه لن يطلب تفعيل الشرط الجزائي للرحيل عن منتخب مصر».

وأتم: «ولم يتحدث معنا في هذا الأمر، كما أن الشرط الجزائي في عقد فيتوريا يمكن تفعيله فقط بعد انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا».