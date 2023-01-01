استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، عند بوابة جبل جرزيم، في نابلس بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إنها "تبلغت من هيئة الشئون المدنية باستشهاد الشبان الثلاثة، دون معرفة هويتهم".

وأوضحت مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، واحتجزت جثامينهم، واستولت على مركبتهم".

وأفاد شهود العيان، بأن "تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها".

ووفق الوكالة، "أغلقت قوات الاحتلال المنطقة لساعات ومنعت الطواقم الطبية والصحفية من الوصول إلى المكان، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل جبل جرزيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلالها".