رئيس جامعة حلوان: أسبوع شباب الجامعات بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة الطلابية

استعدت جامعة حلوان بعدد من الأنشطة المتميزة والمزمع إقامتها، خلال أسبوع شباب الجامعات المصرية، الذي يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، وقد شرفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة باستضافة أسبوع شباب الجامعات الـ13 -سبتمبر 2023- تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن أسبوع شباب الجامعات فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب، وهو بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة الطلابية في إطار من التفاعل بين شباب الجامعات، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة والأنشطة والمسابقات.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، أن أسبوع الشباب يقام خلال الفترة من 8-14 سبتمبر القادم داخل الحرم الجامعي، وبجميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم، منوهًا بأن المسابقات التي تتم بأسبوع شباب الجامعات بعضها يتم التدريب عليها مثل المسابقات الرياضية، وبعضها يخضع لإبداع الطلاب في بعض الموضوعات خاصة الفنية وتكون مفاجئة دون تدريب عليها.

ويشمل أسبوع شباب الجامعات عددا من الأنشطة المتميزة التي تعقد خلال فعاليات الأسبوع منها النشاط الرياضي ويشمل خماسي قدم، كرة يد، كرة طائرة، ألعاب قوى، تنس طاولة، كرة السلة.

بالإضافة إلى النشاط العلمي والتكنولوجي وبه عدد من مجالات التسابق، وهي المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة المنتجة والابتكارات العلمية، مسابقة أفضل جهاز ميكاترونيك، مسابقة أفضل جهاز إلكتروني، مسابقة البرمجة، مسابقة أفضل قصة خيال علمي، مسابقة أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة وأفضل بوستر، مسابقة دوري المعلومات العلمية.

وخلال النشاط الاجتماعي تعقد بطولة الشطرنج، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، مسابقة الموضوعات الاجتماعية، القوافل الطبية وزيارة المؤسسات الاجتماعية.

وفي النشاط الفني، يقام المعرض الفني في 6 مجالات هي: التصوير الملون التشكيل المجسم "خزف - نحت"، الأشغال الفنية، التصوير الضوئي، الرسم، الجرافيك، والطبعة الفنية، كذلك يتضمن النشاط الفني إقامة الورشة الفنية، مسابقة في مجال النحت بين طلاب الجامعات المشاركة ويفضل أن يكون المشارك متخصص ويكون العمل النحتي المقدم بارز أو مجسم ويتم التقييم، وفقًا لمعايير الفكرة، الإخراج المناسب، التصميم، التقنية، ويشمل مجال الموسيقي والكورال، "الموسيقي الجماعي والفردي"، "الغناء الفردي والجماعي".

وفي النشاط الثقافي تقام مسابقات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة، والإنشاد الديني، والشعر، ودوري المعلومات، والقصة القصيرة، والخط العربي، وصحف الحائط.

ونشاط الجوالة والخدمة العامة الذي يقام تحت شعار "معا نترك أثرا" لتحقيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية والإرشادية، من خلال مجالات الأنشطة والمسابقات، ولزيادة أواصر الأخوة والصداقات بين منتسبي جوالة الجامعات، لرفع المستوى العام، من خلال تبادل الخبرات بين طلاب نشاط الجوالة بالجامعات المصرية، المساهمة في تنمية مهارات الجوالين "بدنيا، عقليا، روحيا، اجتماعيا، نفسيا،، بث روح الولاء والانتماء للوطن، ويشمل النشاط عدة مسابقات الدين للحياة، التطبيقات العلمية والبيئية، الفنون والآداب، الاقتصاد والمواطنة، التطلع للقيادة، مهارات الحياة، الكرنفال، الخدمة العامة وتنمية المجتمع، الصحة والرياضة، التقاليد والفنون الكشفية، القيم والاتجاهات الكشفية، كذلك يشمل نشاط الجوالة عددا من الأنشطة والتي يتم تحكيمها منها "القصة، المقال، الموضوعات الاجتماعية".