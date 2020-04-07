نائب محافظ بني سويف يُسلم عقود تمويل لمشروعات صغيرة بـ6 ملايين جنيه

أناب الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش نائب المحافظ؛ لحضور الاحتفالية التي تم تنظيمها، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي؛ لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة، وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

وحضر الاحتفالية، النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي، وآية شقرف مسؤل قطاع التمكين الاقتصادي، ويوستينا ثروت مدير قطاع المساعدات والتمكين الاقتصادي، والدكتور محمد أنور ترك منسق منطقة شمال الصعيد، ومحمد جبر منسق عام المبادرة ببني سويف، والعقيد مدحت زكريا مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة، وأمل عزوز وكيل وزارة التضامن، وإمام أحمد، ورمضان عبد السلام مديري مشروعات الأورمان ببني سويف.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بني سويف، سلم نائب المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لـ200 مستفيد بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد "منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، وتوزيع ألف كرتونة مواد غذائية، وطن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

وأثنى "حبش"، على الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به المجتمع المدني؛ لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

وأشد بالجهود الواضحة والملموسة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، وبالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، التي تعد تطبيقا عمليا، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.