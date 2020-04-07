برشلونة يرد على شائعات انتقال مبابي لصفوفه

أوضح رافا يوستي نائب رئيس برشلونة الإسباني، حقيقة اهتمام النادي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضع باريس سان جيرمان مبابي على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، لتحقيق استفادة مالية، بدلًا من رحيله مجانًا نهاية الموسم المقبل. ويرغب اللاعب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل 2024، بعد نهاية عقده في ملعب حديقة الأمراء.

قال رافا يوستي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو:"لست هنا لإثارة الشائعات، أي شيء تقوله كنائب رئيس يمكن أن يتسبب في زيادة الشائعات".

أضاف:"لا نشعر بالقلق بشأن احتمالية انتقال مبابي إلى ريال مدريد، أنا قلق بشأن فريقي فقط، وما أراه هو أن تشافي يقوي الفريق".

تابع:"أريد أن أخبر الجميع أن لدينا فريقًا قوياً، بعد التعاقد مع غوندوغان وروميو وإينيغو ، نحن بالفعل أفضل من الموسم الماضي."

وأوضح:"نحن بحاجة إلى الإلتزام بقانون اللعب المالي النظيف، ونكافح لتحقيق هذا التوازن، لقد خفضنا فاتورة الأجور بنحو 200 مليون يورو ، نعمل بجد، ونتحدث إلى اللاعبين ومع الوكلاء ، نحاول أن نشرح لهم الحقيقة القاسية التي يمر بها النادي".