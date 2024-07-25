القدس السينمائي الدولي يطلق دورته الثامنة اليوم من داخل مخيم النازحين في دير البلح

قررت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي، برئاسة ومؤسس المهرجان الدكتور عز الدين شلح، افتتاح الدورة الثامنة في الساعة الخامسة مساء اليوم من مركز الإيواء من بين خيم النازحين في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، أي من وسط الأحداث الساخنة أو وفقا لمصطلح" المسافة صفر"، وهو نفس عنوان عدد من الأفلام تم العمل عليها لمجموعة من المخرجين الغزيين، جميعهم عملوا في ظروف صعبة جدا، تخللها نزوح وإبادة وحرب تجويع بإشراف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

وذكر شلح في تصريحات صحفية، أن 22 مخرجا فلسطينيا من غزة أخرجوا 22 فيلما قصيرا تتراوح مدة الفيلم من 3 إلى 8 دقائق، سيتم عرضها بالمهرجان، وتتناول هذه الأفلام قصصا وحكايات من عمق غزة وما يدور فيها من أحداث، وهي فيلم: "لا" للمخرجة هناء عليوه، فيلم "خارج الإطار" للمخرجة ندء أبو حسنة، فيلم "إعادة تدوير" للمخرجة رباب خميس، فيلم "سيلفي" للمخرجة ريما محمود، فيلم "فلاش باك" للمخرجة إسلام الزريعي، فيلم "تاكسي ونيسة" للمخرجة اعتماد وشاح، فيلم "حمولة زائدة" للمخرجة الاء أيوب، فيلم "قرابين" للمخرج مصطفى النبيه.

واسترسل: وتضم القائمة أفلام صدى للمخرج مصطفى كلاب، خارج التغطية للمخرج محمد الشريف، فرح ومريم للمخرج وسام موسى، فيلم 24 ساعة للمخرج علاء دامو، فيلم جلد ناعم للمخرج خميس مشهراوي، فيلم الأستاذ للمخرج تامر نجم، فيلم جاد وناتالي للمخرج اوس البنا، عذرا سينما للمخرج أحمد حسونه، يوم دراسي للمخرج أحمد الدنف، تعويده للمخرج بشار البلبيسي، فيلم صحوة للمخرج مهدي كريرة، ليس للبيع للفنان التشكيلي باسل المقوسي، فيلم جنة جهنم للمخرج كريم ستوم.