الأسد: سوريا وروسيا اجتازتا اختبارات صعبة

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، اليوم الخميس، إن «روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة خلال العقود الماضية».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»: «سورية وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعتا تجاوزها دائماً، وعلاقتهما تقوم على الثقة والمصداقية المتبادلة».

من جانبه، نوه بوتين، أن «الوضع يزداد توتراً في المنطقة»، مشيرًا إلى أن «المباحثات مع الأسد فرصة لبحث التطورات والسيناريوهات المحتملة».

وأكد الرئيس الروسي «وجود فرص واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين».

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.

ورحب الرئيس الروسي بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما إلى أنه ستتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة الذي يميل إلى التصعيد.

وقال بوتين: «حضرة السيد الرئيس، إنه لمن دواعي سروري أن أراكم، إننا لم نر بعضنا بعضا منذ فترة طويلة ولدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا بأكملها... أما بالنسبة لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية، فهناك العديد من الأسئلة هنا أيضًا، كما أن هناك اتجاهات واعدة. آمل أن نتمكن من التحدث معك حول هذا الموضوع».