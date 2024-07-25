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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط قضايا إتجار بالعملات بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة إلى ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.

ويأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.