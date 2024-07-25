نتنياهو يدعو لتشكيل تحالف أبراهام: يضم دولا يجمعها سلام أو تصنعه مع إسرائيل

طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رؤيته الخاصة بالشرق الأوسط في خضم الحرب الراهنة على غزة.

وقال في خطاب أمام الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، إن الولايات المتحدة وإسرائيل يمكنهما تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني المتنامي.

وأضاف أن كل الدول التي هي في سلام مع إسرائيل وتلك التي ستصنع السلام مع إسرائيل، يجب أن تُدعى إلى هذا التحالف.

وأشار إلى رؤية مشاهد من هذا التحالف الممكن في الـ14 من أبريل الماضي، حيث كانت الولايات المتحدة على رأس أكثر من 20 دولة عملت مع إسرائيل على اعتراض مئات الصواريخ الإيرانية التي أطلقت ضد إسرائيل.

ولفت إلى أن التحالف الجديد الذي ينظر إليه، سيكون امتدادا طبيعيا لمعاهدات أبراهام التي شكلت السلام بين إسرائيل وأربع دول عربية، موضحا أنه يجب تسمية هذا التحالف الجديد «تحالف أبراهام».