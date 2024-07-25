صحيفة: نتنياهو سيبحث مع بايدن جهود التسوية واليوم التالي للحرب في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث، اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التطورات على الجبهة الشمالية وجهود التوصل إلى تسوية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن نتنياهو سيؤكد لبايدن أن وقف إطلاق النار بغزة لا يلزم إسرائيل على الجبهة الشمالية، مشيرة إلى أنه سيبحث مع بايدن مسألة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة وقضية إمداد إسرائيل بالسلاح.

ووفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، أصبح نتنياهو أكثر من يتحدث أمام مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) من بين الزعماء الأجانب، إذ تخطى بكلمته، أمس الأربعاء، ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الراحل الذي تحدث 3 مرات أمام الكونجرس إبان الحرب العالمية الثانية.

وخاطب نتانياهو الكونجرس 3 مرات من قبل أعوام 1996 و2011 و2015.

وتمثل زيارته وإلقائه كلمته فرصة كبيرة سيستغلها لدعم موقفه الداخلي في وجه تصاعد الاحتجاجات المطالبة باستقالته، وتعزيز الدعم الأمريكي، والتمهيد لعلاقات قوية مع المرشحين الرئاسيين: الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.