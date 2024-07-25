الحوثيون: ردنا على الهجمات الإسرائيلية في الحديدة آت ولا بد منه

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، تعهده بالرد على الهجمات الإسرائيلية على مدينة الحديدة قبل أيام.

وقال الحوثي، خلال كلمة: "الرد آت ولا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي من عدوان على الحديدة"، مؤكداً أن "عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني متواصلة في المرحلة الخامسة".

وكانت طائرات إسرائيلية قد نفذت هجوما، السبت 20 يوليو، على أهداف في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بعد يوم من نجاح جماعة الحوثي في استهداف مدينة تل أبيب بمسيرة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية، محمد عبد السلام، إن "الغارات الإسرائيلية استهدفت منشآت مدنية وخزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة، بهدف مضاعفة معاناة الناس والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة".

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، أنيس الأصبحي، بأن الهجوم الإسرائيلي تسبب في مقتل ستة أفراد مدنيين، وإصابة 83 آخرين بجروح.