تقرير: أوباما يعتزم دعم هاريس في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يعتزم دعم ترشيح الحزب الديمقراطي لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها، إن أوباما عبر عن دعمه لهاريس خلال محادثات خاصة، كما أنه على تواصل معها.

وأضافت المصادر أن "مساعدي أوباما وهاريس ناقشوا إمكانية تنسيق ظهورهما معاً في الحملة الانتخابية، لكن لم يتم تحديد موعد بعد".

ولم ترد مؤسسة أوباما بعد على طلب من وكالة "رويترز" للتعقيب.

إلى ذلك، كشف استطلاع جديد للرأي عن تقارب شديد في المنافسة بين هاريس وترامب على الوصول إلى البيت الأبيض.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "Social Science Research Solutions " المتخصصة في استطلاعات الرأي والأبحاث الاجتماعية، أن ترامب يحظى حالياً بدعم 49% من الناخبين المسجلين على مستوى البلاد، مقابل 46 % لهاريس.

وأوضح الاستطلاع أن تنحي بايدن عن السباق، ضيّق الفجوة التي كانت تُحسم في استطلاعات سابقة لصالح ترامب، وكانت شبكة "سي.إن إن" الأمريكية قد أجرت استطلاعين في أبريل، ويونيو، وكلاهما كشف عن تقدم ترمب على بايدن بمقدار 6 نقاط مئوية.