 قطر تؤكد دعمها لكل الخطوات الرامية إلى تجاوز الخلافات وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين - بوابة الشروق
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قطر تؤكد دعمها لكل الخطوات الرامية إلى تجاوز الخلافات وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين

وكالات
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 2:28 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 2:28 م

رحبت دولة قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على «إعلان بكين»، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، معربة عن أملها في تنفيذ الإعلان بما يسهم في توحيد الصف الوطني لمواجهة الحرب على قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، التوقيع على الإعلان خطوة مهمة في طريق الوحدة الوطنية، وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت دعم دولة قطر لكل الخطوات الرامية إلى تجاوز الخلافات وإنهاء الانقسام، وتطلعها لاستدامة روح الوحدة والشراكة بين الأشقاء الفلسطينيين، كما عبرت عن تقديرها البالغ لجمهورية الصين الشعبية لدورها في رعاية المحادثات التي توجت بالتوقيع على الإعلان.

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