تقارير: بيراميدز على أعتاب التعاقد مع إيفرتون

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب نادي بيراميدز من التعاقد مع إيفرتون دا سيلفا، لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة مورافيا-سيليزيا التشيكية أن الجناح الأيسر البرازيلي، إيفرتون دا سيلفا خضع خلال الساعات القليلة الماضية للفحوصات اللازمة قبل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

وأشار التقرير إلى أن إيفرتون سينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز، لتدعيم صفوفه في الصيف الجاري، وذلك في صفقة تتجاوز قيمتها، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه، والمُقدر بـ 1.7 مليون دولار.

يُذكر أن إيفرتون سبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، قبل عدة أشهر، حيث دخل الأحمر في مفاوضات رسمية لضمه، إلا أنها لم تكتمل بعد ذلك.

وكان إيفرتون دا سيلفا قد انتقل إلى صفوف بانيك أوسترافا الصيف الماضي، وخاض مع الفريق 70 مباراة، أحرز خلالهم 30 هدفًا، وصنع 13 آخرين.