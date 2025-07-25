 أعضاء بالكونجرس يدعون ترامب للضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 25 يوليه 2025 11:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

أعضاء بالكونجرس يدعون ترامب للضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق في غزة

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الجمعة 25 يوليه 2025 - 11:18 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يوليه 2025 - 11:19 م

دعا أعضاء بالكونغرس الأمريكي، الجمعة، إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإعادة الأسرى في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن 7 أعضاء بالكونغرس، وصف الأوضاع الإنسانية بغزة بأنها "مروعة وغير مقبولة".

وحذر البيان من أن الفوضى والخطورة المتفشية في آلية الولايات المتحدة وإسرائيل لإيصال المساعدات بغزة أدت إلى "مقتل نحو 700 فلسطيني"، على حد قولهم.

وشدد على أن الأوضاع الإنسانية بغزة مروعة وغير مقبولة، وسط تحذير أكثر من 100 منظمة غير حكومية (منها أطباء بلا حدود، وإنقاذ الطفولة، وأوكسفام) من انتشار المجاعة في أنحاء القطاع.

ولفت أعضاء الكونغرس إلى أن ثلاثة أرباع فلسطينيي غزة يواجهون مستويات طارئة أو كارثية من الجوع، في أعقاب الحصار الذي فرضه نتنياهو على إدخال المساعدات الإنسانية لمدة 3 أشهر تقريبًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك