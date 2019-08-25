متعب: التهور أمام المرمى سبب مشكلة أزارو التهديفية

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حدد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أزمة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الحالي، والتي تتسبب في إضاعة العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

ووصف متعب أزارو بالمتهور بسبب عدم اتخاذ القرارت الصحيحة أمام مرمى الفرق المنافسة رغم سهولة الفرص التى تتاح له فى بعض المبارايات .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلى» أن أزارو يتعرض للضغط دائمًا من قبل الجمهور الذي لا يقبل بإضاعة هذا العدد من الأهداف خلال بطولة الدوري الممتاز و دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مهاجم الأهلي السابق أنه لابد من التعامل مع وليد أزارو بالتدريبات الفردية وتطوير قدرته على إنهاء الكرة بشكل جيد وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.