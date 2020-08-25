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طالبت نقابة فيردي للعاملين بالخدمات في ألمانيا، واتحاد الموظفين الألمان "دي بي بي"، بزيادة بنسبة 4.8% في رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام التابع للحكومة الاتحادية والبلديات في البلاد.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، من دوائر نقابية.

يشار إلى أنه قبل أسبوع من بدء مفاوضات الأجور الجماعية، ثمة مؤشرات تدل على أن المحادثات ستكون صعبة.

وكان أرباب العمل التابعون للبلديات أعلنوا قبل المحادثات أنه لن يكون هناك أي مجال لتوزيع فوائض العائد الاقتصادي على العاملين.

ويمثل هذا التوزيع القاعدة التي يتم على أساسها احتساب الزيادة في رواتب العاملين.

وكان أولريش ميدجه، كبير المفاوضين وعمدة مدينة لونيبورج قد صرح بأنه كان يتعين بالأساس أن يتم تقليص الرواتب.