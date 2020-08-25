ارتفعت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر لتصل إلى 68.5 % من إجمالي عدد الاصابات، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين خروج 890 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66 الف 817 حالة حتى الاثنين.

وسجلت الوزارة، 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و وفاة 18 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97 الف 478حالة من ضمنهم 66 الف 817حالة تم شفاؤها، و 5 الاف 280حالة وفاة.