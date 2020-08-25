الصين تدعو لمساعدة الدول الإفريقية على مكافحة الإرهاب واجتثاث التطرف

دعت الصين إلى دعم الدور المهم لمنظمات إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي، وتقديم المساعدة للدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية، للمساعدة في بناء القدرة على مكافحة الإرهاب واجتثاث التطرف.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "جينغ شوانغ" -في كلمة خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن حول التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء- إن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب يتعين أن تتبع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وينبغي أن تعالج الأسباب الجذرية للإرهاب.

وأضاف شوانغ أن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب يتعين أن يواصل الاستفادة من الدور التنسيقي المحوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن بمعايير موحدة، مع احترام المسؤولية الأساسية للدول الأعضاء وسيادة الدول المعنية، والتنفيذ الشامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأكد أهمية وجود سياسات متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب وأعراضه من أجل القضاء على الأرض الخصبة التي ينمو فيها، مع ضرورة أن يدفع المجتمع الدولي باتجاه التسوية السياسية للقضايا الساخنة، وحل الخلافات سلميًا، ومساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الحد من الفقر والقضاء عليه، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان.

وتابع أن هناك حاجة ملحة إلى أن يقوم المجتمع الدولي بتعزيز التعاون في مكافحة جائحة "كوفيد-19" والتغلب عليها وتقليل تأثيرها على التهديدات الإرهابية، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي والتكيف مع الاتجاهات والسمات الجديدة للإرهاب.

وأشار شوانغ إلى أنه "يتعين علينا التركيز على القضايا الرئيسية، مثل الإرهابيين الأجانب، والوسائل المتنوعة لتمويل الإرهاب، وإساءة استخدام الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال من قبل الإرهابيين، وتواطؤ المنظمات الإرهابية مع الجريمة المنظمة. ويتعين علينا إيلاء أهمية كبيرة لتأثير كوفيد-19 على مكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لمنع الإرهابيين من استغلال الثغرات الناتجة عن الجائحة".

وشدد على أن الصين تنفذ بحزم جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشارك بنشاط في التعاون الدولي والإقليمي بمجال مكافحة الإرهاب، وتعمل عن كثب مع الدول الأعضاء الأخرى في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والإرهاب الإلكتروني.

ولفت شوانغ إلى أن الصين ستعمل مع المجتمع الدولي لإجراء تحليل معمق لتأثير جائحة (كوفيد -19) على الأنشطة الإرهابية العالمية، وستواصل إجراء تبادلات ثنائية ومتعددة الأطراف وتعاون في بناء القدرة مع الدول الأخرى، وخاصة الدول النامية، مع مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين.