نافالني: بوتين يستخدم القمع لحل مشكلة انتخابات مجلس الدوما

قال زعيم المعارضة الروسي المحتجز أليكسي نافالني في حوار مكتوب لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حل مشكلته التكتيكية" المتمثلة في الحفاظ على الأغلبية المؤيدة للكرملين في مجلس الدوما خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل بقمع المتظاهرين ووسائل الإعلام المستقلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النتيجة هي أن بوتين غير النظام السياسي الروسي إلى نظام استبدادي "أكثر قسوة"، كما يقول نافالني.

وتأتي مزاعم المعارضة ضد الكرملين لأن حوالي 30% من الروس، معظمهم من المتعلمين والمدنيين، ليس لديهم تمثيل سياسي في النظام الحالي في روسيا.

ويقول نافالني إنه وسجناء آخرون مضطرون لمشاهدة التلفزيون الرسمي.