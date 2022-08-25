عمران خان يحصل على «كفالة استباقية» في قضية إرهاب بباكستان

حصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، على كفالة استباقية تتعلق بقضية إرهاب، حيث مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق أمام قاضي محكمة معنية بمكافحة الإرهاب، لتوضيح موقفه من الشكاوى التي يواجهها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن سيد علي ظافر، وهو أحد أعضاء الفريق القانوني الخاص برئيس الوزراء السابق، إن القاضي منع الشرطة من القاء القبض على خان حتى الأول من سبتمبر.

ومن جانبه، قال فؤاد شودري زعيم حزب خان، "حركة الإنصاف الباكستانية"، للصحفيين في إسلام آباد، إنه سيقدم طلبا لإلغاء شكوى الشرطة لأنه ليس لها أي أساس.

جدير بالذكر أن خان يواجه اعتقالا محتملا بسبب شكوى تسعى لاتخاذ إجراء ضده بموجب قانون الإرهاب في البلاد، بسبب تصريحاته "التوعدية" ضد كبار مسؤولي الشرطة وأحد القضاة أثناء تجمع في العاصمة إسلام آباد يوم السبت الماضي.

وشهدت الدولة الواقعة بجنوب آسيا اضطرابا سياسيا منذ الإطاحة بحكومة خان في تصويت بحجب الثقة في أبريل. وزادت الحكومة من ضغطها في الأسابيع الأخيرة عن طريق منع قنوات تلفزيونية من بث خطابات خان، وألقت القبض على أحد مساعديه وأغلقت قناة تعتبر موالية لحزبه.

وانتقد خان 69 عاما تصرفات الحكومة، وقال إنها تنتهك حرية التعبير.