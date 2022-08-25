استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022.

• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 17670 جنيها.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع ليسجل 17900 جنيه.

وسجل سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

ارتفعت سعر طن أسمنت المسلح 3 جنيهات ليسجل 1478 جنيها.

وثبت سعر أسمنت النصر ليسجل 1430 جنيها للطن.

كما استقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1420 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت وادي نحو 1410 جنيهات للطن.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1460 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي مسجلا 1490 جنيها للطن الواحد.

وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع، ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح.