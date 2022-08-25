واشنطن: قواتنا استهدفت ميليشيات موالية لإيران في سوريا حماية للأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن القوات الأمريكية استهدفت ميليشيات موالية لإيران في سوريا حماية للأميركيين في الداخل والخارج مشيراً إلى استعداد بلاده لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد التهديدات.

وقالت القيادة في بيان إن الضربات جاءت رداً على هجمات صاروخية استهدفت، الأربعاء، قوات التحالف الدولي في قاعدتي "كونيكو والقرية الخضراء" في شمال شرقي سوريا، وفقا لموقع العربية الإخباري.

وأشار البيان إلى تدمير سبع قاذفات صواريخ للفصائل الإيرانية في الهجوم الذي شنته القيادة عبر مروحيات هجومية ومدفعية.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، قوله: "سنرد بشكل مناسب وملائم على الهجمات التي تستهدف جنودنا.. لا يمكن لأي مجموعة أن تهاجم قواتنا دون عقاب. سنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن شعبنا".

وفي وقت لاحق من مساء الخميس سمع دوي انفجارات، مساء الخميس، قرب القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور شرق سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في وقت سابق الخميس، مقتل 4 عناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا وتدمير منصات صواريخ تابعة لها.

وأعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، إصابة جندي أمريكي واحد بجروح طفيفة في هجمات استهدفت مواقع في سوريا.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، "القوات الأمريكية ردّت اليوم على إطلاق صواريخ على موقعين في سوريا، فدمّرت ثلاث سيارات والمعدات التي استخدمت في إطلاق بعض الصواريخ"، مبينة مقتل 2 أو 3 من منفذي الهجوم على قوات الولايات المتحدة في سوريا.

وكشف مسؤول أمريكي عن إصابات "طفيفة" لعدد غير معروف من أفراد الجيش الأمريكي في هجومين صاروخيين منفصلين على منشآت تضم جنوداً أمريكيين في سوريا، وفقًا لما نقلته NBC الأمريكية.

وتعرض الموقعان في القرية الخضراء - في شمال شرقي سوريا - لهجوم صاروخي بعد ظهر الأربعاء، وليس من الواضح ما إذا كان أي من الموقعين قد تعرض لأضرار في المباني أو المعدات.