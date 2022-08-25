تراجع حاد لأسعار النفط بسبب المخاوف بشأن الطلب

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أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات اليوم الخميس، على تراجع كبير، بعد ارتفاعها خلال اليومين السابقين.

وتراجعت أسعار النفط في ظل تقييم المتعاملين لاحتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق مع تزايد الآمال في إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية.

كما تزايدت المخاوف من تراجع الطلب على النفط الخام في ظل تباطؤ الاقتصادات العالمية وتزايد احتمالات دخول العديد من الدول دائرة الركود.

كانت الأسعار ارتفعت في بداية تعاملات اليوم بسبب تقارير عن احتمال إقدام تجمع أوبك بلس على خفض الإنتاج النفطي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 37ر2 دولار أي بنسبة 5ر2% إلى 52ر92 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 76ر95 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 33ر1 دولار، أي بنسبة 31ر1% إلى 89ر99 دولار للبرميل.