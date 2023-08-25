الإمارات والمجر تبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

استضافت العاصمة المجرية بودابست، الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الإماراتية، ووزارة الخارجية والتجارة في المجر.
وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات، لانا زكي نسيبة، مساعدة الوزير للشؤون السياسية، ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، فيما ترأس الجانب المجري ليفينتي مجر، نائب وزير الخارجية والتجارة وعضو البرلمان.
وجرى خلال المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والمجر، كما تناول الجانبان الآراء ووجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تفعيل ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء الإمارات (وام).
وخلال زيارتها الرسمية للمجر، عقدت نسيبة اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورواد الفكر والثقافة، بحضور سعود حمد الشامسي سفير الدولة لدى المجر.