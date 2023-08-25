اعترافات بائع سوبر ماركت متهم بهتك عرض طفلة في الجيزة

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تباشر نيابة الطفل بالجيزة التحقيقات، في واقعة اتهام شاب باستدراج طفلة 8 سنوات، داخل سوبر ماركت واعتدى عليها جنسيا بمنطقة الهرم.

وأمرت النيابة بحبس (المتهم - 12 عاما)، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة.

ووجهت له النيابة، تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة، بالتحايل وحسر عنها بنطالها، والتعدي عليها جنسيا، مستغلا صغر سنها حال كونها طفلة قاصدا هتك عرضها، وإحراز سلاح أبيض مطواه.

وقال المتهم "ش"، عامل بسوبر ماركت يملكه والده، خلال التحقيقات: "اللى حصل إني شغال في المحل بتاع أبويا فجأة لقيت قوة من المباحث داخله عليا وبيقولولي إن معمول فيا محضر بالتعدى الجنسي على المجني عليها وأنا معملتش حاجة وخدوني على القسم واتعرضت على النيابة".

وكانت تلقت أجهزة الأمن في الجيزة، بلاغا من والد طفلة، يتهم فيه أحد الأشخاص «بائع سوبر ماركت» بهتك عرض ابنته، داخل إحدى شوارع منطقة الهرم.

واتنقلت من مباحث قسم الهرم، لكشف حقيقة البلاغ، حيث تبين صحته وتم استهداف المتهم وتحديد مكان تواجده ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه.

وكشفت تحريات رجال المباحث أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المتهم على الطفلة، بل سبقها عدة مرات أخرى.

وأضافت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة أكثر من مرة داخل غرفة بسوبر ماركت بمنطقة الهرم بحجة إعطائها بعض الحلوى، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.