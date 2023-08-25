السلطات التونسية تنقذ 300 مهاجر غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط

أعلنت السلطات التونسية، اليوم، عن إحباطها ست عمليات هجرة غير نظامية، وإنقاذها 300 مهاجر غير شرعي من الغرق في ليلة واحدة قبالة سواحل ولاية صفاقس جنوب شرقي البلاد.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان، إن خفر السواحل أحبط ست عمليات اجتياز للحدود البحرية، وضبط خلالها حوالي 210 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى 90 تونسيا، كانوا يواجهون خطر الغرق في مياه البحر المتوسط.

وتعد ولاية صفاقس الساحلية نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن السواحل التونسية.

وتشهد السواحل التونسية، منذ سنوات، تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، وأسفرت عمليات هجرة غير نظامية عن غرق آلاف الأشخاص، وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.