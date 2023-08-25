برشلونة يجدد عقد تير شتيجن

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جدد برشلونة الإسباني عقد حارسه الألماني مارك أندريه تير شيتجن، لمدة 4 مواسم جديدة، ليستمر في رحلة الدفاع عن شباك الفريق الكتالوني.

وذكر برشلونة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، تمديد عقد تير شتيجن حتى صيف 2028، ويتضمن العقد الجديد شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

وقام الحارس الألماني بتجديد عقده بحضور خوان لابورتا، رئيس النادي، ونائب الرئيس التمهيدي، رافا يوستي، ونائب الرئيس الاقتصادي، إدوارد روميو، والمدير خوان سولير. والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا ديكو.

وكان تير شتيجن انضم لصفوف برشلونة في موسم 2014، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وشارك في 379 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 368 هدفا وحصل على 16 لقبا.

وأصبح تير شتيجن واحدًا من قادة برشلونة، بعد رحيل الثلاثي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، مطلع الموسم الحالي.