رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لزيادة الفائدة إذا اقتضى الأمر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي الأمريكي مستعد لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، وسيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2 بالمئة.

وأكد باول - في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام المصارف المركزية الأمريكية، في جاكسون هول بولاية وايومنغ - أن خفض التضخم إلى 2 بالمئة على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي أدنى من الاتجاه السائد، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند حوالى 3,6 بالمئة.