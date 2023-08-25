القائمة الأولي للفائزين بجوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

أعلن مهرجان القاهرة للدراما القائمة الأولى للفائزين بجوائز النسخة الثانية، المقامة بمدينة العلمين، حيث فاز المونتير أحمد حافظ بجائزة أفضل مونتير، عن مسلسل" تحت الوصاية" وذلك بالنسخة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، وعن نفس المسلسل فاز بشوي روزفلت مدير التصوير كأفضل مصور، وذهبت جائزة أفضل تيتر لمسلسل "ستهم" للشيخ ياسين التهامي.



وأفضل ديكور ذهبت إلي سامر الجمال عن مسلسل" جت سليمة"، أما أفضل تصميم أزياء ففازت بها دكتورة سامية عبد العزيز عن مسلسل "رسالة الإمام".



جائزة أفضل موسيقي تصويرية فاز بها تامر كروان عن مسلسل "رسالة الإمام"، وفاز ثلاثة فنانين بجائزة أفضل ممثل صاعد، وهم عصام عمر عن مسلسل بالطو، والفنان طه دسوقي عن مسلسل "موضوع عائلي"، والفنان عمر الشريف عن مسلسل" تحت الوصاية".



أما جائزة أفضل ممثلة صاعدة فذهبت لكل من رنا رئيس عن موضوع عائلي وسلمي أبو ضيف عن رسالة الإمام ونانسي صلاح عن ستهم، وجائزة أفضل سيناريو وحوار فجاءت مناصفة بين أحمد عاطف فياض عن مسلسل بالطو ومريم نعوم عن مسلسل الهرشة السابعة.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

