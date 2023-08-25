 بعثة بيراميدز تطير إلى تركيا - بوابة الشروق
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بعثة بيراميدز تطير إلى تركيا

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 12:12 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 12:13 م

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تركيا من أجل خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

وينطلق معسكر بيراميدز بداية من اليوم الجمعة ويستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا.

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا للسفر إلى تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ  

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مهند لاشين ومصطفى فتحي بالبعثة خلال ساعات بعد إنهاء بعض الإجراءات.


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